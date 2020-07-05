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Полиция задержала причастного к пожару в Новой Каховке

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 20:40
Полиция задержала причастного к пожару в Новой Каховке
Фото: пожар в Новой Каховке (hr.npu.gov.ua)

Мужчине грозит до 3 лет тюремного заключения

Пожар в Новой Каховке мог произойти из-за неосторожности жильца квартиры на пятом этаже. Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Как установили правоохранители, мужчина употреблял дома спиртное, после чего решил закурить на диване, но уснул. Мужчину разбудили соседи, которые ворвались в квартиру, услышав сильный запах дыма.

Полиция возбудила уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, пожар в многоэтажке в Новой Каховке произошел днем 5 июля. Возгорание произошло в одной из квартир, после чего огонь перекинулся на крышу дома. В результате пожара никто не пострадал.

Жильцов дома в Новой Каховке, где произошел пожар, эвакуировали.

Кроме того, жителей пострадавших квартир планируют временно отселить.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины пожарНовая Каховкадом
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