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Поліція затримала причетного до пожежі у Новій Каховці

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 20:40
Поліція затримала причетного до пожежі у Новій Каховці
Фото: пожежа у Новій Каховці (hr.npu.gov.ua)

Чоловіку загрожує до 3 років ув'язнення

Пожежа в Новій Каховці могла статися через необережність мешканця квартири на п'ятому поверсі. Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 КПК України.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Як встановили правоохоронці, чоловік вживав вдома алкоголь, після чого вирішив закурити на дивані, але заснув. Чоловіка розбудили сусіди, які увірвалися до квартири, почувши сильний запах диму.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років.

Нагадаємо, пожежа в багатоповерхівці в Новій Каховці сталася вдень 5 липня. Загоряння сталося в одній з квартир, після чого вогонь перекинувся на дах будинку. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Мешканців будинку в Новій Каховці, де сталася пожежа, евакуювали.

Крім того, мешканців постраждалих квартир планують тимчасово відселити.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України пожежаНовая Каховкадом
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