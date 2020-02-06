Полиция задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки во Львове

Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки. Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По его словам, поджог автомобиль журналистки студент из Молдовы. На данный момент полиция устанавливает мотивы преступления.

"Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет", - сообщил Аваков.

Напомним, в ночь на 30 января во Львове неизвестный поджег "Мицубиси Кольт" журналистки возле ее дома. Полиция уголовное открыла дело по факту поджога авто местной журналистки. Сообщалось, что правоохранители проверяет версию поджога из-за профессиональной деятельности.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде сожгли автомобиль, который принадлежал бывшему послу Украины в Швейцарии. Происшествие было квалифицировано по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.