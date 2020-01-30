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По факту поджога авто журналистки во Львове открыли дело

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 11:51
По факту поджога авто журналистки во Львове открыли дело
Фото: сгоревший автомобиль (lv.npu.gov.ua)

Полиция проверяет версию поджога из-за профессиональной деятельности

Полиция уголовное открыла дело по факту поджога авто местной журналистки. Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Сообщается, что, по словам пострадавшей, около полуночи неизвестный поджег ее "Мицубиси Кольт" возле дома. После локализации пожара установили, что в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек.

Полиция устанавливает причастных к поджогу транспортного средства.

"Владелица автомобиля - известная львовская журналистка, связывает это со своей профессиональной деятельностью. Эта информация будет проверяться следственным путем", - заявил начальник Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде сожгли автомобиль, который принадлежал бывшему послу Украины в Швейцарии.

До этого в Одессе сожгли автомобиль руководителя таможни.

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