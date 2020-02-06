Поліція затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки у Львові

Поліція Львівської області затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, підпал автомобіль журналістки студент з Молдови. На даний момент поліція встановлює мотиви злочину.

"Поліція Львівської області затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Проведені обшуки. Доказової бази вистачає. Палій - студент-громадянин Молдови. Хто спонукав його на таке - встановлюємо. Безпека журналістів – пріоритет", - повідомив Аваков.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряє версію підпалу через професійну діяльність.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді спалили автомобіль, який належав колишньому послу України в Швейцарії. Подію було кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.