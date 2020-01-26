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В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 15:02
В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Автомобиль принадлежал бывшему послу Украины в Швейцарии

В Ужгороде полиция расследует умышленный поджог автомобиля дипломата, который произошел ночью 26 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

Как сообщают правоохранители, инцидент произошел около 02:20 ночи на Славянской набережной в городе Ужгород. Полиция установила, что автомобиль марки Mercedes-Benz принадлежал 49-летнему жителю города.

Отмечается, что происшествие было квалифицировано по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначены экспертизы для установления причин возгорания автомобиля.

В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата

По данным местных СМИ, сгоревший автомобиль принадлежал чрезвычайному и почтенному послу Украины Игорю Диру, который также длительное время работал послом в Швейцарии. Также есть информация, что камеры видеонаблюдения зафиксировали поджигателя.

Вночі горів автомобіль Mercedes на Слов‘янській набережній, біля ресторану «Венеція». За моєю інформацією автомобіль належить Ігору Діру, Надзвичайному та Повноважному Послу України. Довгий час працював послом України у Швейцарії. Не спішив публікувати, чекав підтвердження. Є точна інформація, що автомобіль спалили. Камери спостереження зафіксували палія. Я спробую дістати відео з камер. А покищо ловіть відео від підписника мого телеграм-каналу, який проходив повз і саме зафіксував момент пожежі. Відео з моментом підпалу викладу у себе в Telegram-каналі. Підписуйтесь, аби дізнаватись першими: https://t.me/VGlagola

Опубліковано Віталієм Глаголою Неділя, 26 січня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове неизвестный поджег двери областной государственной администрации. Пожар был ликвидирован до приезда спасателей. В результате пожара никто не пострадал. Полиция начала расследование по факту хулиганства.

Также РБК-Украина писало, что в Страсбурге в новогоднюю ночь произошли массовые поджоги автомобилей. В общем в результате поджогов были уничтожены 220 машин. Правоохранители задержали 40 человек, которых подозревают в совершении этих поджогов.

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