Во Львове подожгли автомобиль журналистов

Фото: место поджога (facebook.com/vasyl.tereshchuk)

Журналистка сообщила, что этот инцидент расследует полиция и СБУ

Львовской журналистке Галине Терещук и ее мужу Василию Терещуку ночью подожгли автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook журналистки.

Ее муж, тоже журналист, написал в Facebook, что сосед из окна увидел мужчину с капюшоном на голове, который поджег автомобиль.

"Тот положил пакеты на переднее стекло под щетки и поджег их. Сосед закричал: Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь? Нет, только эту машину, - был ответ", - написал он.

По словам Галины Терещук, этот инцидент расследует полиция и СБУ.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Украине зафиксировали 75 случаев применения силы к журналистам. Больше всего нападают на журналистов в Киеве и Киевской области, дальше Одесская область.

Напомним, в селе Дударков (Киевская область) чиновник местной сельской рады напал на журналиста.

Также сообщалось, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях".

РБК-Украина писало, что в поселке Чабаны Киевской области 6 марта во время съемок напали на журналистку Екатерина Каплюк и оператора Борис Троценко, которые работают в программе "Схемы: коррупция в деталях".