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Зеленський попередив про наслідки після нападів на військових ТЦК у Львові

21:43 09.07.2026 Чт
2 хв
Ситуація вже вийшла на найвищий рівень
aimg Сергій Козачук
Зеленський попередив про наслідки після нападів на військових ТЦК у Львові Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Напади на військовослужбовців ТЦК у Львові дуже погана історія, таке ставлення до військових неприпустиме.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Що відомо про реакцію влади

Глава держави наголосив, що подібне ставлення до військовослужбовців є неприйнятним. Деталі інцидентів президенту вже доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Зеленського, правоохоронці будуть розбиратися із ситуацією виключно у правовому полі.

"Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства. А Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли", - підкреслив президент.

Напад на ТЦК у Львові

Нагадаємо, правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який брав участь у масових заворушеннях у Львові та побив співробітника поліції. Зловмиснику вже готують повідомлення про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України, за що йому тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.

Конфлікт розпочався 8 липня на проспекті Червоної Калини, де представники Сихівського ТЦК спільно з правоохоронцями проводили заходи з оповіщення громадян. Агресивний натовп із близько 200 людей оточив службовий автомобіль військових, заблокував його рух, після чого пошкодив та перекинув транспортний засіб.

Сутички та протистояння тривали і в ніч на 9 липня. Коли на місце події прибули додаткові сили поліції для врегулювання ситуації, частина людей вчинила активний опір, під час якого заступник начальника районного управління поліції отримав численні травми голови. Наразі Національна поліція та СБУ розслідують справу за двома кримінальними провадженнями.

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