Полиция установила всех нападающих на ТЦК во Львове, несколько уже задержаны

Правоохранители идентифицировали лиц, совершивших нападение на военнослужащих во Львовском микрорайоне Сихов. Часть фигурантов уже задержана.

Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Что известно о конфликте во Львове

Напомним, вечером 8 июля во львовском микрорайоне Сихов вспыхнул масштабный конфликт во время мер по оповещению. По сообщениям местных пабликов, на месте собрались сотни людей, заблокировавших авто территориального центра комплектования, а в сети появились кадры с перевернутым автомобилем ТЦК.

На инцидент уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав нападения на военных недопустимыми. Глава государства заявил, что подробный отчет о ситуации ему предоставил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Правоохранители уже провели первые задержания - в рамках расследования массовых беспорядков задержан 23-летний мужчина, который также избил сотрудника полиции. Фигуранту готовят подозрение по двум статьям Уголовного кодекса, ему грозит до 8 лет лишения свободы.