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Полиция установила всех нападающих на ТЦК во Львове, несколько уже задержаны

22:21 09.07.2026 Чт
1 мин
Избежать ответственности никому не удастся
aimg Сергей Козачук
Полиция установила всех нападающих на ТЦК во Львове, несколько уже задержаны Фото: полиция установила личности нападающих на ТЦК во Львове (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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Правоохранители идентифицировали лиц, совершивших нападение на военнослужащих во Львовском микрорайоне Сихов. Часть фигурантов уже задержана.

Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Детали задержания и расследования

Глава ОВА поблагодарил правоохранительные органы за оперативный разыск злоумышленников.

Следственные действия и официальное расследование инцидента продолжаются.

"Каждый, чьи действия выходили за пределы закона, получит должную правовую оценку", - подчеркнул Козицкий.

Что известно о конфликте во Львове

Напомним, вечером 8 июля во львовском микрорайоне Сихов вспыхнул масштабный конфликт во время мер по оповещению. По сообщениям местных пабликов, на месте собрались сотни людей, заблокировавших авто территориального центра комплектования, а в сети появились кадры с перевернутым автомобилем ТЦК.

На инцидент уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав нападения на военных недопустимыми. Глава государства заявил, что подробный отчет о ситуации ему предоставил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Правоохранители уже провели первые задержания - в рамках расследования массовых беспорядков задержан 23-летний мужчина, который также избил сотрудника полиции. Фигуранту готовят подозрение по двум статьям Уголовного кодекса, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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