Поліція не виключає російський слід у вбивстві Парубія: Це могло бути замовлення РФ

Фото: поліція не виключає російський слід у вбивстві Андрія Парубія (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Нацполіція не виключає російський слід у вбивстві політика Андрія Парубія. За однією з версії, вбивство могло бути замовлене Російською Федерацією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов на брифінгу.

За його словами, правоохоронці опрацьовують усі можливі мотиви та не відкидають жодної з версій.  Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях.

"Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації", - заявив Нєбитов. 

 

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради та активний учасник Євромайдану, був убитий вдень 31 серпня у Львові.

Напад стався в обідню пору на вулиці Єфремова, коли невідомий, замаскований під кур’єра, здійснив вісім пострілів і переконався, що політик загинув на місці, перш ніж втекти на електросамокаті.

Поліція затримала підозрюваного через 36 годин після злочину на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів’янин, якому оголошено підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

За словами правоохоронців, нападник ретельно планував злочин, стежив за Парубієм і підготував детальний маршрут втечі.

Сьогодні поліція показала перші фото затриманого.

Андрій Парубій був відомий своєю проукраїнською позицією, участю в Революції Гідності та активною діяльністю в політичному житті країни. Його смерть стала однією з найбільш резонансних подій в Україні за останній час.

Детальніше про те як Парубій розпочав політичну кар'єру – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Чи пов'язані вбивства Парубія і Ірини Фаріон - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Андрій Парубій