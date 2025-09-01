Поліція не виключає російський слід у вбивстві Парубія: Це могло бути замовлення РФ

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради та активний учасник Євромайдану, був убитий вдень 31 серпня у Львові.

Напад стався в обідню пору на вулиці Єфремова, коли невідомий, замаскований під кур’єра, здійснив вісім пострілів і переконався, що політик загинув на місці, перш ніж втекти на електросамокаті.

Поліція затримала підозрюваного через 36 годин після злочину на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів’янин, якому оголошено підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

За словами правоохоронців, нападник ретельно планував злочин, стежив за Парубієм і підготував детальний маршрут втечі.

Сьогодні поліція показала перші фото затриманого.

Андрій Парубій був відомий своєю проукраїнською позицією, участю в Революції Гідності та активною діяльністю в політичному житті країни. Його смерть стала однією з найбільш резонансних подій в Україні за останній час.

