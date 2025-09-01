Полиция не исключает российский след в убийстве Парубия: Это мог быть заказ РФ

Нацполиция не исключает российский след в убийстве политика Андрея Парубия. По одной из версии, убийство могло быть заказано Российской Федерацией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил заместитель главы Нацполиции и начальник криминальной полиции Андрей Небытов на брифинге.

"Но сегодня можем сказать, что лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ Российской Федерации", - заявил Небытов.

По его словам, правоохранители прорабатывают все возможные мотивы и не отвергают ни одной из версий. Следственно-оперативные группы работают по отдельным версиям.

Убийство Андрея Парубия во Львове

Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады и активный участник Евромайдана, был убит днем 31 августа во Львове.

Нападение произошло в полдень на улице Ефремова, когда неизвестный, замаскированный под курьера, произвел восемь выстрелов и убедился, что политик погиб на месте, прежде чем скрыться на электросамокате.

Полиция задержала подозреваемого через 36 часов после преступления в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний львовянин, которому объявлено подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

По словам правоохранителей, нападавший тщательно планировал преступление, следил за Парубием и подготовил детальный маршрут побега.

Сегодня полиция показала первые фото задержанного.

Андрей Парубий был известен своей проукраинской позицией, участием в Революции Достоинства и активной деятельностью в политической жизни страны. Его смерть стала одним из самых резонансных событий в Украине за последнее время.

Подробнее о том как Парубий начал политическую карьеру - читайте в материале РБК-Украина.

Связаны ли убийства Парубия и Ирины Фарион - читайте в отдельном материале РБК-Украина.