Поліція відкрила справу через перешкоджання роботі комісії Мінкульту у Лаврі

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне утримання релігійних святинь у зв'язку з недопуском комісії Міністерства культури на територію Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці поліції Києва Юлії Гірдвіліс у коментарі телеканалу "Київ" .

Як зазначили у поліції, за заявою комісії Міністерства культури про недопуск на територію Лаври відкрито кримінальне провадження за ст. 179 Кримінального кодексу України (незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь.

Нагадаємо, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП.

Після чого представники Московського патріархату мали б покинути територію Лари, але цього не зробили. Окрім того, віряни почали блокувати роботу комісії Мінкульту. Наступного дня скандал продовжився.

У зв'язку з цим Міністерство культури та інформаційної політики двічі подавало заяву до поліції, оскільки представники УПЦ МП блокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври.

Додамо, що УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. Але судді його відхилили.

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