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Полиция открыла дело из-за препятствования работе комиссии Минкульта в Лавре

Фото: полиция открыла дело из-за препятствования работе комиссии Минкульта в Лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о незаконном содержании религиозных святынь в связи с недопуском комиссии Министерства культуры на территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис.

Как отметили в полиции, по заявлению комиссии Министерства культуры о недопуске на территорию Лавры возбуждено уголовное производство по ст. 179 Уголовного кодекса Украины (незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь).

Напомним, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.

После чего представители Московского патриархата должны покинуть территорию Лары, но этого не сделали. Кроме того, верующие начали блокировать работу комиссии Минкульта. На следующий день скандал продолжился.

В связи с этим Министерство культуры и информационной политики дважды подавало заявление в полицию, поскольку представители УПЦ МП блокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры.

Добавим, что УПЦ МП пытались оспорить решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.

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