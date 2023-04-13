Поліція відкрила провадження через руйнування в одному з корпусів Лаври

Комісія Мінкульту виявила руйнування в корпусі № 112 Національного заповідника "Києво-Печерської лаври". Поліція відкрила провадження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Києва.
"До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій", - пише пресслужба.
Комісія Мінкульту зафіксувала аварійний стан приміщення на території Лаври, який виявився непридатний до експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.
"Слідчі Печерського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України - умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин", - додає пресслужба.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж обмеження волі строком до трьох років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Тривалий час віряни блокували роботу комісії Мінкульту. Через останній факт Мінкульт двічі подавав заяву до поліції,
Під час останнього огляду Комісія виявила руйнування в "Книжковому складу" Лаври, який було збудовано у 2 половині 19 століття.
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