Поліція відкрила провадження через руйнування в одному з корпусів Лаври

"До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій", - пише пресслужба.

Комісія Мінкульту зафіксувала аварійний стан приміщення на території Лаври, який виявився непридатний до експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

"Слідчі Печерського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України - умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин", - додає пресслужба.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж обмеження волі строком до трьох років.