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Полиция открыла производство из-за разрушений в одном из корпусов Лавры

Фото: полиция открыла производство из-за разрушения в одном из корпусов Лавры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Комиссия Минкульта обнаружила разрушения в корпусе №112 Национального заповедника "Киево-Печерской лавры". Полиция открыла производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киева.

"В полицию обратились представители Министерства культуры с заявлением об обнаружении повреждений и разрушений одного из корпусов. В настоящее время правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий", - пишет пресс-служба.

Комиссия Минкульта зафиксировала аварийное состояние помещения на территории Лавры, которое оказалось непригодным к эксплуатации и имеющим явные признаки разрушения.

"Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей", - добавляет пресс-служба.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. Долгое время верующие блокировали работу комиссии Минкульта. Из-за последнего факта Минкульт дважды подавал заявление в полицию.

Во время последнего обзора Комиссия обнаружила разрушения в "Книжном складе" Лавры, построенном во 2 половине 19 века.

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Киев