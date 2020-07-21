Полиция усилила меры безопасности в 9 областях

Фото: спецподразделение полиции (РБК-Украина)

К патрулированию привлекли военных Нацгвардии

Национальная полиция усилила охрану общественного порядка в 9 регионах Украины. Меры усилят в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Там пояснили, что такое решение приняли с целью "своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущение дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений".

"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сообщили в НПУ.

Правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областные центры выставят мобильные посты.

Во время усиленного патрулирования полицейские будут:

проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр;

проверять с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами долгое время;

обращать особое внимание на подозрительные вещи и предметы (пакеты, сумки, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывчатые материалы и взрывные устройства;

обеспечивать безопасность дорожного движения на автодорогах

"В то же время для оказания практической помощи полицейским Волыни туда направлены сотрудники полиции Ровенской области, в частности - взрывотехники. Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивным мероприятиям", - добавили в НПУ.

Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в Киеве.

Напомним, сегодня по украине прокатилась волна минирований объектов инфраструктуры.

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