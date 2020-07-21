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Полиция Харькова и Одессы тоже заявила о массовом минировании

Харьков, Вторник 21 июля 2020 17:37
Полиция Харькова и Одессы тоже заявила о массовом минировании
Фото: волна минирований докатилась до Одессы и Харькова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По Украине прокатилась волна звонков о минировании

Вслед за сообщениями о массовом минировании в Киеве подобные звонки поступили в полицию Харькова и Одессы. На данный момент информация проверяется.

Об этом говорится в сообщении областных управлений полиции.

Сообщается, что в Харькове поступило сообщение о массовом минировании больниц, супермаркетов, торговых центров, банков, отделений почты, а также зданий железнодорожного и автовокзалов.

"В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - отметили в полиции Харькова.

Кроме того, полиция Одессы проверяет информацию о минировании ряда объектов социальной инфраструктуры.

"На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления и ГСЧС, кинологи, следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи и патрульные", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о массовом минировании объектов в Киеве, в частности, крупного ТРЦ, здания суда и киосков в районе станции метро "Минская".

Впоследствии в районе метро "Минская" прогремел взрыв, однако стало известно, что пиротехники провели контролируемый подрыв подозрительного предмета.

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