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В Киеве усилили контроль за рынками и станциями метро после взрыва на "Минской"

Киев, Вторник 21 июля 2020 18:53
В Киеве усилили контроль за рынками и станциями метро после взрыва на "Минской"
Фото: усиленный патруль полиции (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

К охране общественного порядка привлекли военных НГУ

Киевская полиция усилила меры безопасности на улицах и в местах скопления людей. Задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Правоохранители будут усиленно контролировать улицы Киева, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена.

Отмечается, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо сразу сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию.

"Категорически запрещено прикасаться к неустановленным предметам, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - отметили в полиции.

Правоохранители также обратились к киевлянам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, а в случае необходимости - немедленно звонить на 102.

Напомним, сегодня в Киеве несколько раз "минировали" метро, торговые центры и железнодорожный вокзал.

Два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

Отметим, массовое минирование сегодня также происходило в Харькове и Одессе.

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