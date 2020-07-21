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Поліція посилила заходи безпеки у 9 областях

Україна, Вівторок 21 липня 2020 22:02
Поліція посилила заходи безпеки у 9 областях
Фото: спецпідрозділ поліції (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

До патрулювання долучили військових Нацгвардії

Національна поліція посилила охорону громадського порядку у 9 регіонах України. Безпеку посилять у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областей.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там пояснили, що таке рішення прийняли з метою "своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам".

"Для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України", - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлять мобільні пости.

Під час посиленого патрулювання поліцейські будуть:

  • перевіряти документи у підозрілих осіб та проведити поверхневий огляд;
  • перевіряти з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час;
  • звертати особливу увагу на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої;
  • забезпечувати безпеку дорожнього руху на автошляхах.

"Водночас для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди відряджені співробітники поліції Рівненської області, зокрема - вибухотехніки. Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів", - додали у НПУ.

Раніше повідомлялося про посилення заходів безпеки у Києві.

Нагадаємо, сьогодні Україною прокотилася хвиля мінувань об’єктів інфраструктури.

Крім того, РБК-Україна зібрало всю інформацію про захоплення заручників у Луцьку.

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