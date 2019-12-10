Полиция сообщила о третьей версии пожара в одесском колледже

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Третьей версией пожара стало неосторожное обращение с огнем

Полиция рассматривает три версии пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Беха, третьей версией пожара является неосторожное обращение с огнем. До этого следствие рассматривало две причины возниконвения пожара - неисправность электропроводки и электроприборов, и умышленный поджог.

#наживо: коментар першого заступника міністра МВС України Сергія Ярового, очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, глави Одеська обласна державна адміністрація Максим Куций щодо результатів першого засідання урядової комісії з розслідування пожежі в одеському коледжі Опубліковано МВС України Вівторок, 10 грудня 2019 р.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 10 декабря тела пяти жертв пожара до сих пор не идентифицированы. Всего в результате пожара погибли 12 человек, более 30 пострадали. Местонахождении четырех человек на данный момент неизвестно.

Также сообщалось, что директору сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге сообщили о подозрении. Ее обвиняют в служебной халатности, повлекшую тяжкие последствия.

Как сообщили в полиции, во время осмотра сгоревшего помещения одесского колледжа не было обнаружено ни одного огнетушителя. Несколько огнетушителей находились в комнате коменданта за пределами колледжа. Кроме этого в помещение не было оборудовано автоматической системой пожарной безопасности - автоматической сигнализацией и датчиками дыма и огня.