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Поліція повідомила про третю версію пожежі в одеському коледжі

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 13:42
Поліція повідомила про третю версію пожежі в одеському коледжі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Третьою версією пожежі стало необережне поводження з вогнем

Поліція розглядає три версії пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Про це повідомив начальник Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Беха, третьою версією пожежі є необережне поводження з вогнем. До цього слідство розглядало дві причини возниконвения пожежі - несправність електропроводки та електроприладів, і навмисний підпал.

#наживо: коментар першого заступника міністра МВС України Сергія Ярового, очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, глави Одеська обласна державна адміністрація Куций Максим щодо результатів першого засідання урядової комісії з розслідування пожежі в одеському коледжі

Опубліковано МВС України Вівторок, 10 грудня 2019 р.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 10 грудня тіла п'яти жертв пожежі досі не ідентифіковані. Всього в результаті пожежі загинули 12 людей, більше 30 постраждали. Місцезнаходження чотирьох чоловік на даний момент невідомо.

Також повідомлялося, що директор згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі повідомили про підозру. Її звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомили в поліції, під час огляду згорілого приміщення одеського коледжу не було виявлено жодного вогнегасника. Кілька вогнегасників перебували в кімнаті коменданта за межами коледжу. Крім цього в приміщення не було обладнане автоматичною системою пожежної безпеки - автоматичною сигналізацією і датчиками диму і вогню.

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