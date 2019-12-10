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В сгоревшем колледже в Одессе отсутствовали огнетушители

Новости » Общество     10.12.2019 - 13:12
В сгоревшем колледже в Одессе отсутствовали огнетушители
Фото: место происшествия (facebook.com/maksymkutsyi)

Ряд огнетушителей обнаружили под кроватью коменданта, которая находится не в помещении колледжа

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел масштабный пожар, во время поисковых работ не было обнаружено ни одного огнетушителя. Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Беха, несколько огнетушителей были обнаружены под кроватью коменданта, который находится не в помещении колледжа.

"Мы не изъяли до сих пор ни одного огнетушителя. Ряд огнетушителей мы нашли под кроватью у коменданта, который находится не в помещении", - сообщил начальник полиции Одесской области.

Также он отметил, что в здании отсутствовала автоматическая система оповещения пожарной безопасности. В здании находилась лишь устаревшая сигнализация, которую необходимо было нажимать в ручном режиме.

"Система оповещения о пожарной безопасности в здании отсутствовала - сигнализации, датчики чувственности дыма и температуры. Оповещение осуществлялось в ручном режиме, путем нажатия на устаревшую сигнализацию у места вахтера на первом этаже", - сообщил Бех.

#наживо: коментар першого заступника міністра МВС України Сергія Ярового, очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, глави Одеська обласна державна адміністрація Максим Куций щодо результатів першого засідання урядової комісії з розслідування пожежі в одеському коледжі

Опубліковано МВС України Вівторок, 10 грудня 2019 р.

Ранее РБК-Украина писало, что директору одесского колледжа сообщили о подозрении. По словам Беха, ее обвиняют в служебной халатности.

Напомним, пожар в колледже в Одессе произошел 4 декабря. В результате пожара погибли 12 человек, более 30 пострадали. На данный момент 4 человека считаются пропавшими без вести.

В Одессе продолжают поиски на месте пожара, перекрыли движение транспорта Для продолжения поиска в Одессе необходимо укрепить стены колледжа
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