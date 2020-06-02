ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Минеру" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 13:11
"Минеру" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении
Фото: спецоперация полиции на мосту Метро в Киеве (РБК-Украина)

Мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании

Полицейские сообщили о подозрении мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Меру пресечения нарушителю могут избрать завтра.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

В столичной прокуратуре напомнили, что "минером" оказался 32-летний житель Киевской области. Его подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.

"Со слов задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Максимец уточнила, что ходатайство об избрании меры пресечения прокуратура планирует внести завтра, 3 июня. Об этом сообщат отдельно.

Напомним, угрожавшего взорвать мост Метро мужчину задержали вчера около 15:20.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

РБК-Украина собрало все подробности вчерашнего минирования моста Метро в Киеве.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины метро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь