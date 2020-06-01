Мост Метро в Киеве угрожали взорвать: что известно на данный момент

Фото: мост Метро (twitter.com/MVS_UA)

Из-за угрозы взрыва не работает 4 станции метрополитена

Полиция перекрыла движение на мосту Метро после анонимного звонка о минировании сегодня около 14:00. Также из-за угрозы взрыва была ограничена работа нескольких станций красной ветки киевского метрополитена. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Полиция задержала мужчину, который хотел взорвать мост

Неизвестный мужина на мосту Метро задержан правоохранителями в ходе спецоперации. Представитель управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по Киеву Светлана Водолага в комментарии РБК-Украина также подтвердила задержание. "По информации правоохранителей действительно задержали одно неизвестное лицо", - сообщила она.

Мінувальника затримано. Деталі уточнюються. Перфоменс завершено. Всім дякуємо Відео: Макс Назаров https://kyivoperativ.info/other/vdalosya-distati-foto-minuvalnika/ Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 1 червня 2020 р.

Мост Метро закрыт из-за угрозы взрыва

Правоохранители проверяют информацию о минировании столичного моста Метро, которая поступила сегодня днем анонимно на линию "102". В связи с угрозой взрыва киевская полиция ввела спецоперацию "Гром".

Советник министра МВД Евгений Терехов опубликовал в Facebook фото, на нем видно, что на мосту стоит мужчина в маске. У него в руках пульт с проводом и рядом пакет. Вероятно, внутри пакета находится взрывное устройство.

Движение автомобилей в обе стороны на данный момент перекрыто. Водителей отправляют в объезд. На месте работает оперативно-следственная группа и переговорщики. Полиция проверяет информацию о мужчине, находящемся на мосту.

Фото: полиция на мосту Метро (twitter.com/MVS_UA)

Несколько станций метро закрыли после сообщения о минировании

Работа красной ветки подземки ограничена из-за угрозы взрыва на мосту. В Киевском метрополитене сообщили, что по техническим причинам приостановлено движение от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Не работают станции метро "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная". Также закрылась станция метро "Арсенальная".

С 15:00 движение по красной ветке осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Напомним, сегодня днем в полиции Киева сообщили о возможном минировании моста Метро неизвестным, на место выехала оперативно-следственная группа.

Также появилось фото мужчины, угрожающего взорвать мост Метро, с ним работают переговорщики.

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Автор: Анна Березина