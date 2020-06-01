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Полиция возбудила дело после минирования моста Метро

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 16:05
Полиция возбудила дело после минирования моста Метро
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Расследуют ложное сообщение о минировании

Полиция открыла уголовное производство по факту минирования моста Метро в Киеве. Произошедшее квалифицировали как ложное сообщение о минировании.

Об этом на брифинге после задержания минера сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Отметим, сегодня неизвестный мужчина сообщил в полицию о минировании моста Метро в Киеве. Мужчина пришел на мост с неизвестным предметом, похожим на газовый баллон. Мост был перекрыт в обоих направлениях, а в городе ввели специальную полицейскую операцию.

Угрожающего взорвать мост Метро мужчину задержали около 15:20.

Как рассказали в полиции, задержанный является жителем Киевской области, взрывоопасных предметов он при себе не имел, только муляж.

Из-за минирования моста столичный метрополитен приостанавливал свою работу, но сейчас движение поездов метро полностью возобновлено.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Киевметроминирование
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