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"Мінеру" моста Метро в Києві повідомили про підозру

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 13:11
"Мінеру" моста Метро в Києві повідомили про підозру
Фото: спецоперація поліції на мосту Метро у Києві (РБК-Україна)

Чоловіка підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування

Поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Запобіжний захід порушнику можуть обрати завтра.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

У столичній прокуратурі нагадали, що "мінером" виявився 32-річний мешканець Київської області. Його підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування, яке спричинило тяжкі наслідки.

"Зі слів затриманого, вказані дії він вчинив з метою привернення уваги до проблем в його житті. Зброї чи вибухівки у нього не виявили. Внаслідок події та у ході затримання підозрюваного ніхто не постраждав. Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Максимець уточнила, що клопотання про обрання запобіжного заходу прокуратура планує внести завтра, 3 червня. Про це повідомлять окремо.

Нагадаємо, що чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, затримали вчора близько 15:20.

За фактом події поліція порушила кримінальну справу.

РБК-Україна зібрало всі подробиці вчорашнього мінування мосту Метро в Києві.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України метро
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