Поліція проводить масштабні обшуки у лікарнях по всій Україні

Національна поліція проводить обшуки у близько 70 медичних закладів по всій Україні у справах про привласнення коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу національної поліції України.
Зазначається, що поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій.
Також мова йде про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань співпрацюють з прокуратурами та структурними підрозділами Міністерства охорони здоров’я.
За даними поліції, санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Наразі тривають слідчі дії. Додаткова інформація буде оприлюднена згодом", - додали у національній поліції України.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував перевірки у лікарнях. За словами міністра, спершу визначили найбільш критичні заклади, в яких можуть бути проблеми.
Також повідомлялось, що раніше Національна поліція та прокуратура провели обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоров'я.
За даними джерела, мова йде про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоров'я України.