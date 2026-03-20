RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Полиция проводит масштабные обыски в больницах по всей Украине

09:06 20.03.2026 Пт
2 мин
Какое наказание грозит медицинским работникам?
aimg Константин Широкун
Фото: полиция проводит масштабные обыски в больницах (facebook.com|kharkivpolice)

Национальная полиция проводит обыски в около 70 медицинских учреждений по всей Украине по делам о присвоении средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Украины.

Читайте также: СБУ провела обыски во Львовском горсовете

Отмечается, что полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Также речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения. По предварительным оценкам, сумма убытков может достигать сотен миллионов гривен.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований сотрудничают с прокуратурами и структурными подразделениями Министерства здравоохранения.

По данным полиции, санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Дополнительная информация будет обнародована позже", - добавили в национальной полиции Украины.

Что предшествовало

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал проверки в больницах. По словам министра, сначала определили наиболее критические заведения, в которых могут быть проблемы.

Также сообщалось, что ранее Национальная полиция и прокуратура провели обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья.

По данным источника, речь идет о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полицияБольницы