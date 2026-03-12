ua en ru
СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді

09:51 12.03.2026 Чт
1 хв
Слідчі дії можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних
aimg Тетяна Степанова
СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді Ілюстративне фото: СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді (facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безпеки України вранці 12 березня проводить обшуки в одному з управлінь Львівської міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівської міської ради.

"Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування.

Обшуки у Львівській міськраді

Нагадаємо, у липні минулого року Служба безпеки України вже проводила обшуки у адміністративних будівлях Львівської міської ради. Того разу - через підозру у розкраданні майже 2 млн гривень, виділених на ремонт будинків, пошкоджених обстрілами Росії.

Водночас у Львівській міській раді тоді зазначили, що у їх будівлях нібито не проводилися жодні обшуки, лише у межах розслідування були вручені підозри.

