СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді
Служба безпеки України вранці 12 березня проводить обшуки в одному з управлінь Львівської міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівської міської ради.
"Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування.
Обшуки у Львівській міськраді
Нагадаємо, у липні минулого року Служба безпеки України вже проводила обшуки у адміністративних будівлях Львівської міської ради. Того разу - через підозру у розкраданні майже 2 млн гривень, виділених на ремонт будинків, пошкоджених обстрілами Росії.
Водночас у Львівській міській раді тоді зазначили, що у їх будівлях нібито не проводилися жодні обшуки, лише у межах розслідування були вручені підозри.