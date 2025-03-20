"Будемо дивитись, чим лікують". МОЗ проведе перевірки лікарень в Україні

В Україні запровадили нові механізми прозорого ціноутворення на ліки в апетках. Водночас треба забезпечити доступ до лікарських засобів і в лікарнях – тим, хто лікується в стаціонарах. Для цього проведуть перевірки лікарень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

В Україні стали доступніші за ціною 100 найпопулярніших лікарських засобів.

"До списку увійшли ліки, які найчастіше купували українці в українських аптеках саме українського виробника. Це препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені. Коли на них знизили ціни на 30%, то це найбільш відчутно для пацієнта", – сказав Віктор Ляшко.

Також, зазначив він, ключова задача – щоб люди отримували лікарські засоби, які потрібні для лікування хвороб.

"Тут працюють два кейси. Перше – наявність ліків при стаціонарному лікуванні в госпіталях, які мають купувати за програмою медичних гарантій. Нацперелік – це те, що закуповується пріоритетно. Далі закуповуються лікарські засоби, які є в стандартах лікування. Це вимога НСЗУ. І ми розпочинаємо спільні моніторингові візити: НСЗУ, Міністерство охорони здоров'я і обласні державні адміністрації", – пояснив Ляшко.

Які лікарні підпадуть під перевірки

За словами міністра, спершу визначили найбільш критичні заклади, в яких можуть бути проблеми. Знаючи кількість пацієнтів, яка пройшла через стаціонарне лікування і знаючи кількість препаратів, які поставили централізовано – від інфарктів, інсультів, для онкоцентрів.

"Бачимо все по Prozorro, скільки заклад купив лікарських засобів сам, скільки поставив на облік, бо ще є благодійна допомога від міжнародних партнерів. Переділили ці суми на стаціонарні, на кількість пролікованих, і в моніторинг поставили ті, які нижче середнього по країні. Із них розпочинаємо перевірки і будемо дивитися, що буде відбуватися, чим лікують, чи посилають пацієнтів зі списками до аптек", – анонсував Ляшко.

Він додав, що Національна служба здоров'я України має механізми, як впливати на ці заклади: шляхом і штрафних санкцій, і розриванням договорів на надання такої медичної допомоги.

"Всі голови громад попереджені про це, вони також можуть і повинні робити певний моніторинг, бо лікарні перебувають у їхній власності, і вони про це повинні знати", – відзначив голова МОЗ.