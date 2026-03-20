Поліція проводить масштабні обшуки у лікарнях по всій Україні

09:06 20.03.2026 Пт
Яке покарання загрожує медичним працівникам?
aimg Костянтин Широкун
Фото: поліція проводить масштабні обшуки у лікарнях (facebook.com|kharkivpolice)

Національна поліція проводить обшуки у близько 70 медичних закладів по всій Україні у справах про привласнення коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу національної поліції України.

Зазначається, що поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій.

Також мова йде про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань співпрацюють з прокуратурами та структурними підрозділами Міністерства охорони здоров’я.

За даними поліції, санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Наразі тривають слідчі дії. Додаткова інформація буде оприлюднена згодом", - додали у національній поліції України.

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував перевірки у лікарнях. За словами міністра, спершу визначили найбільш критичні заклади, в яких можуть бути проблеми.

Також повідомлялось, що раніше Національна поліція та прокуратура провели обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоров'я.

За даними джерела, мова йде про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоров'я України.

