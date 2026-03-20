Полиция проводит масштабные обыски в больницах по всей Украине
Национальная полиция проводит обыски в около 70 медицинских учреждений по всей Украине по делам о присвоении средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Украины.
Отмечается, что полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.
Также речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения. По предварительным оценкам, сумма убытков может достигать сотен миллионов гривен.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований сотрудничают с прокуратурами и структурными подразделениями Министерства здравоохранения.
По данным полиции, санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Сейчас продолжаются следственные действия. Дополнительная информация будет обнародована позже", - добавили в национальной полиции Украины.
Что предшествовало
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал проверки в больницах. По словам министра, сначала определили наиболее критические заведения, в которых могут быть проблемы.
Также сообщалось, что ранее Национальная полиция и прокуратура провели обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья.
По данным источника, речь идет о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины.