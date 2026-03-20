Полиция проводит масштабные обыски в больницах по всей Украине

Национальная полиция проводит обыски в около 70 медицинских учреждений по всей Украине по делам о присвоении средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Украины.

Отмечается, что полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Также речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения. По предварительным оценкам, сумма убытков может достигать сотен миллионов гривен.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований сотрудничают с прокуратурами и структурными подразделениями Министерства здравоохранения.

По данным полиции, санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



"Сейчас продолжаются следственные действия. Дополнительная информация будет обнародована позже", - добавили в национальной полиции Украины.