Полиция провела масштабную спецоперацию в ВЛК по Украине

Полиция одновременно пришла с обысками к врачам военно-врачебных комиссий сразу в 16 регионах страны - искали незадекларированные квартиры, наличные и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Что такое операция "Эскулап"

Полиция провела масштабную антикоррупционную операцию против должностных лиц военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО).

Фото: изъятое имущество (https://t.me/UA_National_Police/68107)

Цель - выявить различия между тем, что чиновники задекларировали, и тем, чем они на самом деле владеют. По предварительным данным, общая сумма таких различий достигает 200 миллионов гривен.

Разрыв между тем, что указано в декларациях, и реальным имуществом в каждом конкретном случае составляет от 2 до 11 миллионов гривен.

Следствие интересует незадекларированная собственность родственников чиновников - авто, квартиры, дома, земля, наличные. Или наоборот - имущество задекларировали, но оно явно превышает официальные доходы.

Что изъяли

Во время обысков полиция забрала:

автомобили, в частности Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года стоимостью более 100 тысяч долларов;

наличные в гривнах и иностранной валюте;

медицинские документы и выписки ВВК по 36 пациентам;

различные договоры, чеки о переводах и оплате товаров на суммы от 600 тысяч гривен до более миллиона.

Фото: изъятые у врачей деньги (https://t.me/UA_National_Police/68107)

Изъятые документы могут свидетельствовать об отмывании денег. Досудебное расследование продолжается, следователи собирают доказательную базу для объявления подозрений фигурантам.