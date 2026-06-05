Полиция провела масштабную спецоперацию в ВЛК по Украине
Полиция одновременно пришла с обысками к врачам военно-врачебных комиссий сразу в 16 регионах страны - искали незадекларированные квартиры, наличные и авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Что такое операция "Эскулап"
Полиция провела масштабную антикоррупционную операцию против должностных лиц военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО).
Фото: изъятое имущество (https://t.me/UA_National_Police/68107)
Цель - выявить различия между тем, что чиновники задекларировали, и тем, чем они на самом деле владеют. По предварительным данным, общая сумма таких различий достигает 200 миллионов гривен.
Разрыв между тем, что указано в декларациях, и реальным имуществом в каждом конкретном случае составляет от 2 до 11 миллионов гривен.
Следствие интересует незадекларированная собственность родственников чиновников - авто, квартиры, дома, земля, наличные. Или наоборот - имущество задекларировали, но оно явно превышает официальные доходы.
Что изъяли
Во время обысков полиция забрала:
- автомобили, в частности Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года стоимостью более 100 тысяч долларов;
- наличные в гривнах и иностранной валюте;
- медицинские документы и выписки ВВК по 36 пациентам;
- различные договоры, чеки о переводах и оплате товаров на суммы от 600 тысяч гривен до более миллиона.
Фото: изъятые у врачей деньги (https://t.me/UA_National_Police/68107)
Изъятые документы могут свидетельствовать об отмывании денег. Досудебное расследование продолжается, следователи собирают доказательную базу для объявления подозрений фигурантам.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о скандале в Ужгородском ТЦК: чиновникам объявили подозрения за пытки людей - военнообязанных, в частности, привязывали наручниками к лестнице. Дело получило огласку и стало очередным примером злоупотреблений в военных структурах.
Как сообщало РБК-Украина, НАБУ и САП разоблачили схему с вымогательством миллиона долларов взятки во время закупки беспилотников для Государственной пограничной службы. Это еще один резонансный коррупционный кейс в сфере обороны.