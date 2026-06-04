Людей в ТЦК прив'язували до драбини: за Ужгородських військкомів взялося слідство
В Ужгородському РТЦК та СП зафіксували катування та незаконне позбавлення волі військовозобов'язаних. Посадовці, які прив'язували людей кайданками до батареї, уже отримали підозри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Деталі розслідування та підозри
Як повідомив Лубінець, за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, де виявили жорстоке поводження з людьми, матеріали передали до правоохоронних органів. Наразі ухвалено перші процесуальні рішення.
Зокрема, 4 червня 2026 року тимчасовому виконувачу обов'язків начальника Ужгородського РТЦК та СП, а також начальнику групи військового обліку повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі.
Окрему підозру отримав інструктор закладу.
"Окремо інструктору РТЦК повідомлено про підозру у катуванні військовозобов’язаного. Йдеться про незаконне утримання людей і застосування фізичного насильства. Усі фігуранти затримані, вирішується питання запобіжних заходів", - зазначив омбудсмен.
Перевірка керівництва та командування
За ініціативи представника омбудсмена Андрія Крюкова розпочато перевірку щодо посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП, які могли знати про ці злочини, але не зупинили їх.
Крім того, виникли запитання до комісії ОК "Захід", яка проводила службове розслідування і не відобразила очевидні порушення.
"Позиція є однозначною: відповідальність має бути невідворотною. Для всіх - незалежно від посади, звання чи статусу! РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом", - наголосив Лубінець.
Скандали та обшуки в ТЦК
Нагадаємо, останнім часом в Україні спалахнула низка гучних скандалів, пов'язаних із корупцією у військкоматах. Зокрема, 15 травня правоохоронці провели обшуки в Ужгородському районному ТЦК.
Слідчі дії, які СБУ та Нацполіція організували також за місцем проживання двох колишніх працівників установи, стосувалися справи про ймовірний продаж повісток.
Крім того, на початку травня поліція влаштувала масштабну спецоперацію, здійснивши 44 обшуки у посадовців ТЦК в 16 регіонах країни. Тоді у фігурантів виявили незаконне збагачення та приховані в деклараціях активи на суму майже 92 млн гривень, а також вилучили елітні автомобілі Tesla, мотоцикли та значні обсяги готівки.
Ще один резонансний інцидент стався в Одесі у квітні, де із переслідуванням та стріляниною затримали вісьмох представників ТЦК та одного дільничного поліцейського. Службовців Пересипського військкомату викрили на гарячому під час вимагання хабаря у розмірі 50 тисяч доларів.