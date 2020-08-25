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Полиция продолжает контролировать соблюдение ограничений красной зоны в Черновцах

Черновцы, Вторник 25 августа 2020 13:20
Полиция продолжает контролировать соблюдение ограничений красной зоны в Черновцах
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Никакие решения от городского совета им не поступали

Полиция Черновицкой области будет контролировать соблюдение карантинных ограничений, соответственно к красной зоне карантина. Впрочем, городская власть отказалась ужесточать карантин.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в ГУНП в Черновицкой области.

В полиции отметили, что никакие решения от городского совета им не поступали.

"Полиция действовала и будет действовать в рамках наших полномочий и в способ, определенный Конституцией и законами Украины", - рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что сейчас правоохранители продолжают работать.

Напомним, местные власти разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

Отметим, что в Черновцах устроили акцию протеста из-за решения правительства внести город в красную зону карантина.

Кроме того, Черновицкая ОГА будет просить изменить ограничения для красной зоны.

Добавим, в Черновцах отменили все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

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