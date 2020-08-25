В Черновцах протестуют против внесения города в красную зону

Местная власть говорит, что не будет выполнять решение правительства
В Черновцах устроили акцию протеста из-за решения правительства внести город в красную зону карантина. Под зданием Черновицкого горсовета собралось около полутысячи человек.
Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.
Местные жители призывают представителей местной власти дать им возможность зарабатывать деньги, а детей отправить на учебу в детсады и школы.
Протестующие держат в руках плакаты "Чем хуже Черновцы от Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?".
К ним вышел секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который сейчас исполняет обязанности городского главы, и заявил, что местная власть отменит все карантинные ограничения красной зоны в Черновцах.
"Я на 99,9 процентов уверен, что депутатский корпус сейчас проголосует за решение, чтобы снять все карантинные ограничения", - заявил он.
Напомним, вчера в Украине вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина.
Отметим, что Черновицкая ОГА будет просить изменить ограничения для "красной зоны".