Поліція продовжує контролювати дотримання обмежень червоної зони в Чернівцях

Ніякі рішення від міської ради їм не надходили
Поліція Чернівецької області контролюватиме дотримання карантинних обмежень, відповідно до червоної зони карантину. Втім, міська влада відмовилась посилювати карантин.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у ГУНП у Чернівецькій області.
У поліції зазначили, що ніякі рішення від міської ради їм не надходили.
"Поліція діяла та буде діяти у межах наших повноважень та у спосіб, визначений Конституцією та законами України", - розповіли в поліції.
В прес-службі додали, що зараз правоохоронці продовжують працювати.
Нагадаємо, місцева влада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.
Зазначимо, у Чернівцях влаштували акцію протесту через рішення уряду внести місто до червоної зони карантину.
Крім того, Чернівецька ОДА проситиме змінити обмеження для "червоної зони".
Додамо, у Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.