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Поліція продовжує контролювати дотримання обмежень червоної зони в Чернівцях

Чернівці, Вівторок 25 серпня 2020 13:20
Поліція продовжує контролювати дотримання обмежень червоної зони в Чернівцях
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Ніякі рішення від міської ради їм не надходили

Поліція Чернівецької області контролюватиме дотримання карантинних обмежень, відповідно до червоної зони карантину. Втім, міська влада відмовилась посилювати карантин.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у ГУНП у Чернівецькій області.

У поліції зазначили, що ніякі рішення від міської ради їм не надходили.

"Поліція діяла та буде діяти у межах наших повноважень та у спосіб, визначений Конституцією та законами України", - розповіли в поліції.

В прес-службі додали, що зараз правоохоронці продовжують працювати.

Нагадаємо, місцева влада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

Зазначимо, у Чернівцях влаштували акцію протесту через рішення уряду внести місто до червоної зони карантину.

Крім того, Чернівецька ОДА проситиме змінити обмеження для "червоної зони".

Додамо, у Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.

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