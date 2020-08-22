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Черновицкая ОГА будет просить изменить ограничения для "красной зоны"

Черновицкая область, Суббота 22 августа 2020 13:56
Черновицкая ОГА будет просить изменить ограничения для "красной зоны"
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 24 августа Черновцы будут находится в "красной зоне"

Черновцы попали в "красную зону" адаптивного карантина. В связи с этим Черновицкая ОГА планирует обратиться в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой откорректировать ограничения, которые действуют на территории зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

По словам главы ОГА Сергея Осачука, обращение будет базироваться на результатах эпидемиологических расследований, которые указывают, где именно люди больше инфицируются COVID-19, а также на информации, которую предоставят буковинцы.

Он также отметил, тот факт, что Черновцы, а также Кицманский и Заставненский районы, попали в "красную зону", должно побуждать буковинцев до самого высокого уровня осторожности.

Напомним, в Черновцах отменили все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины после того, как правительство отнесло город к "красной зоне" карантина.

Кроме того, в Черновицкой области уже двое суток подряд фиксируют более 200 новых случаев заболевания коронавирусом.

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