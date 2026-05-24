Головна » Новини » Війна в Україні

Поліція показала перші хвилини з місць "прильотів" після удару по Києву

21:55 24.05.2026 Нд
2 хв
Правоохоронці показали, що відбувалося на місцях влучань
aimg Сергій Козачук
Поліція показала перші хвилини з місць "прильотів" після удару по Києву Фото: наслідки масованої атаки на Київ (РБК-Україна)
У ніч на 24 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ із застосуванням ракет та дронів. Патрульна поліція показала перші хвилини роботи на місцях влучань після ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Читайте також: Ракети пролетіли над "Софією": удар по музею Чорнобиля потрапив на відео

Що відомо про роботу екстрених служб

Патрульні поліцейські прибули на місця влучань одними з перших разом із рятувальниками, медиками та волонтерами.

Олексій Білошицький оприлюднив відео з бодікамер правоохоронців, які зафіксували перші хвилини після обстрілу.

Спецслужби невідкладно розпочали ліквідацію наслідків, евакуацію поранених та надання домедичної допомоги.

"Разом із рятувальниками, медиками, госпітальєрами та небайдужими громадянами ми допомагали постраждалим: деблоковували двері квартир, розбирали завали, евакуйовували поранених та надавали домедичну допомогу", - зазначив Білошицький.

Наразі на всіх місцях ударів продовжують працювати оперативні служби.

Правоохоронці закликають жителів столиці суворо дотримуватися правил безпеки.

"Бережіть себе та своїх рідних: під час повітряної тривоги негайно прямуйте до укриттів", - наголосили в поліції.

Що відомо про масовану атаку 24 травня

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали масштабного удару по столичному регіону. Під час обстрілу росіяни випустили по Київській області балістичну ракету "Орєшнік", яка поцілила в районі Білої Церкви.

Крім того, ворог застосував тактику масованого удару безпілотниками. Як пояснив військовий експерт "Флеш", росіяни намагалися перевантажити ППО великою кількістю дронів, а не технологічними новинками.

Внаслідок падіння уламків та влучань у Києві зафіксовано значні руйнування, зокрема згоріли торговельний центр та ринок у районі Лук'янівки. Через масштабні наслідки ударів, внаслідок яких у Києві постраждали понад 80 людей, Україна терміново скликає Радбез ООН та засідання структур ОБСЄ.

