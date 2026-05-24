Поліція показала перші хвилини з місць "прильотів" після удару по Києву

У ніч на 24 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ із застосуванням ракет та дронів. Патрульна поліція показала перші хвилини роботи на місцях влучань після ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Бережіть себе та своїх рідних: під час повітряної тривоги негайно прямуйте до укриттів", - наголосили в поліції.

"Разом із рятувальниками, медиками, госпітальєрами та небайдужими громадянами ми допомагали постраждалим: деблоковували двері квартир, розбирали завали, евакуйовували поранених та надавали домедичну допомогу", - зазначив Білошицький.

Олексій Білошицький оприлюднив відео з бодікамер правоохоронців, які зафіксували перші хвилини після обстрілу.

Патрульні поліцейські прибули на місця влучань одними з перших разом із рятувальниками, медиками та волонтерами.

Що відомо про масовану атаку 24 травня

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали масштабного удару по столичному регіону. Під час обстрілу росіяни випустили по Київській області балістичну ракету "Орєшнік", яка поцілила в районі Білої Церкви.

Крім того, ворог застосував тактику масованого удару безпілотниками. Як пояснив військовий експерт "Флеш", росіяни намагалися перевантажити ППО великою кількістю дронів, а не технологічними новинками.

Внаслідок падіння уламків та влучань у Києві зафіксовано значні руйнування, зокрема згоріли торговельний центр та ринок у районі Лук'янівки. Через масштабні наслідки ударів, внаслідок яких у Києві постраждали понад 80 людей, Україна терміново скликає Радбез ООН та засідання структур ОБСЄ.