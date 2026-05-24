Полиция показала первые минуты с мест "прилетов" после удара по Киеву

В ночь на 24 мая российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев с применением ракет и дронов. Патрульная полиция показала первые минуты работы на местах попаданий после вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Берегите себя и своих родных: во время воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытия", - отметили в полиции.

Сейчас на всех местах ударов продолжают работать оперативные службы.

"Вместе со спасателями, медиками, госпитальерами и неравнодушными гражданами мы помогали пострадавшим: деблокировали двери квартир, разбирали завалы, эвакуировали раненых и оказывали домедицинскую помощь", - отметил Билошицкий.

Алексей Билошицкий обнародовал видео с бодикамер правоохранителей, которые зафиксировали первые минуты после обстрела.

Патрульные полицейские прибыли на места попаданий одними из первых вместе со спасателями, медиками и волонтерами.

Что известно о массированной атаке 24 мая

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли масштабный удар по столичному региону. Во время обстрела россияне выпустили по Киевской области баллистическую ракету "Орешник", которая попала в районе Белой Церкви.

Кроме того, враг применил тактику массированного удара беспилотниками. Как пояснил военный эксперт "Флеш", россияне пытались перегрузить ПВО большим количеством дронов, а не технологическими новинками.

В результате падения обломков и попаданий в Киеве зафиксированы значительные разрушения, в частности сгорели торговый центр и рынок в районе Лукьяновки. Из-за масштабных последствий ударов, в результате которых в Киеве пострадали более 80 человек, Украина срочно созывает Совбез ООН и заседание структур ОБСЕ.