Ракети пролетіли над "Софією": удар по музею Чорнобиля потрапив на відео
Внаслідок нічної атаки Росії на Київ 24 травня ракета влучила у будівлю Національного музею "Чорнобиль" на Подолі. Пошкодження значні, оновлену експозицію зруйновано.
ро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації чорнобильських операторів Ярослава Ємельяненка.
За словами Ємельяненка, удар стався о 3:50 - по місту з різницею менш ніж у хвилину влучили дві ракети. Обидві пролетіли над Софією Київською у напрямку Подолу, де на їхній траєкторії опинився музей.
" Я побачив, що музей "Чорнобиль" знаходиться на їхній траєкторії. Але сподівався на краще. Та ж ні. На місці з'ясувалося, що горить дах будівлі та зруйновано частину задньої стіни третього залу" - зазначив автор відео.
Пожежу гасили рятувальники. Постраждала і нова експозиція, яку відкрили рівно місяць тому - після тривалої реставрації.
"Музею нема, магазину "Чорнобиль" нема. Нашу історію б'ють не просто так", - написав Ємельяненко.
За його словами, частину артефактів вдалося врятувати, частину - вже ні. Зараз працівники сушать чорнобильські вишиванки, відмивають книги ліквідаторів та інші експонати.
Голова асоціації також повідомив, що під час ліквідації наслідків у одній із сусідніх квартир затримали мародера й передали його поліції. У будинках поруч із музеєм вибуховою хвилею вибило вікна.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами.
Головною мішенню стала столиця, де пошкодження зафіксували приблизно на пів сотні локацій - серед них житлові будинки, торговельні об'єкти, школи, ринок, адмінбудівлі поліції та ДСНС.
Кількість постраждалих у Києві перевищила 80 осіб, відомо про загиблих. Музей "Чорнобиль" мав статус пам'ятки національного значення - його оновлену експозицію відкрили лише наприкінці квітня