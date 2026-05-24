Ракети пролетіли над "Софією": удар по музею Чорнобиля потрапив на відео

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ 24 травня ракета влучила у будівлю Національного музею "Чорнобиль" на Подолі. Пошкодження значні, оновлену експозицію зруйновано.

ро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації чорнобильських операторів Ярослава Ємельяненка .

За словами Ємельяненка, удар стався о 3:50 - по місту з різницею менш ніж у хвилину влучили дві ракети. Обидві пролетіли над Софією Київською у напрямку Подолу, де на їхній траєкторії опинився музей.

" Я побачив, що музей "Чорнобиль" знаходиться на їхній траєкторії. Але сподівався на краще. Та ж ні. На місці з'ясувалося, що горить дах будівлі та зруйновано частину задньої стіни третього залу" - зазначив автор відео.

Пожежу гасили рятувальники. Постраждала і нова експозиція, яку відкрили рівно місяць тому - після тривалої реставрації.

"Музею нема, магазину "Чорнобиль" нема. Нашу історію б'ють не просто так", - написав Ємельяненко.

За його словами, частину артефактів вдалося врятувати, частину - вже ні. Зараз працівники сушать чорнобильські вишиванки, відмивають книги ліквідаторів та інші експонати.

Голова асоціації також повідомив, що під час ліквідації наслідків у одній із сусідніх квартир затримали мародера й передали його поліції. У будинках поруч із музеєм вибуховою хвилею вибило вікна.