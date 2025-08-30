Поліція не підтверджує, що вийшла на слід вбивці Парубія

Правоохоронці заперечують, що вийшли на слід стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія у Львові 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУНП у Львівській області Олександра Шляховського на брифінгу.

"На даний час це вся інформація, якою б я хотів з вами поділитися. Ми проінформуємо суспільство в подальшому тими напрацюваннями, які ми здобудемо", - заявив Шляховський.

Він додав, що наразі вивчається, чи були якісь погрози на адресу Парубія.

Наразі правоохоронці не розкривають ніяких деталей щодо підозрюваного. За словами поліції, особу вбивці не було встановлено. Слідство вважає, що злочин був ретельно спланований.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що поліція вийшла на слід вбивці Парубія.