Полиция не подтверждает, что вышла на след убийцы Парубия

Львов, Суббота 30 августа 2025 17:59
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители отрицают, что вышли на след стрелка, который убил бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия во Львове 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУНП во Львовской области Александра Шляховского на брифинге.

"В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем общество в дальнейшем теми наработками, которые мы получим", - заявил Шляховский.

Он добавил, что сейчас изучается, были ли какие-то угрозы в адрес Парубия.

Пока правоохранители не раскрывают никаких деталей относительно подозреваемого. По словам полиции, личность убийцы не была установлена. Следствие считает, что преступление было тщательно спланировано.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что полиция вышла на след убийцы Парубия.

Убийство Парубия

Напомним, сегодня, 30 августа, во Львове был убит бывший глава парламента Андрей Парубий. Он погиб в результате нападения - неизвестный совершил около восьми выстрелов.

Расследование ведут полиция, СБУ и прокуратура. Как отметили правоохранители, следствие рассматривает много версий. Среди версий не исключают "российский след".

Больше об убийстве Андрея Парубия - в материале РБК-Украина.

