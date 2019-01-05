ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Полиция перекрыла канал нелегальной миграции выходцев Юго-Восточной Азии в ЕС

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 01:59
Полиция перекрыла канал нелегальной миграции выходцев Юго-Восточной Азии в ЕС
Фото: полиция (РБК-Украина)

В Киеве обнаружили 25 граждан Республики Бангладеш без каких-либо документов

В Киеве разоблачили канал нелегальной миграции выходцев Юго-Восточной Азии в Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Так, иностранные граждане сообщили, что на территорию Украины их незаконно переправили из Российской Федерации. За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы они заплатили в среднем около восьми тысяч долларов.

Как сообщается, 25 граждан Республики Бангладеш без каких-либо документов были обнаружены в одном из столичных хостелов.

Указано, что иностранцев переданы в миграционную службу. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Открыто уголовное производство по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства правоохранители устанавливают организаторов канала транзита нелегальных мигрантов. Организаторам грозит наказание – до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что от торговли людьми за январь-ноябрь 2018 года пострадали 223 украинцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации (РФ) находятся 36 граждан Украины, которые получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми.

Обвиняемому в убийстве мужчины на Печерске в Киеве сообщили о подозрении Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Киеве
Новости Украины Киевполицияторговля людьмиМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь