Полиция перекрыла канал нелегальной миграции выходцев Юго-Восточной Азии в ЕС

Фото: полиция (РБК-Украина)

В Киеве обнаружили 25 граждан Республики Бангладеш без каких-либо документов

В Киеве разоблачили канал нелегальной миграции выходцев Юго-Восточной Азии в Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Так, иностранные граждане сообщили, что на территорию Украины их незаконно переправили из Российской Федерации. За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы они заплатили в среднем около восьми тысяч долларов.

Как сообщается, 25 граждан Республики Бангладеш без каких-либо документов были обнаружены в одном из столичных хостелов.

Указано, что иностранцев переданы в миграционную службу. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Открыто уголовное производство по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства правоохранители устанавливают организаторов канала транзита нелегальных мигрантов. Организаторам грозит наказание – до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что от торговли людьми за январь-ноябрь 2018 года пострадали 223 украинцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации (РФ) находятся 36 граждан Украины, которые получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми.