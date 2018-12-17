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У МВС назвали кількість постраждалих за рік українців від торгівлі людьми

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 20:31
У МВС назвали кількість постраждалих за рік українців від торгівлі людьми
Фото: В'ячеслав Аброськін (npu.gov.ua)

За 11 місяців постраждали 223 українців

Заступник голови Національної поліції заявив, що від торгівлі людьми за січень-листопад 2018 року постраждали 223 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook

За словами Аброськіна, більшість постраждалих - жінки. Крім того, серед жертв було виявлено 18 дітей. 

"За 11 місяців 2018 року Національна поліція України встановила та надала допомогу 223 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Серед потерпілих - 135 жінок і 18 дітей", - зазначив він.

Повідомляється, що загалом з початку 2018 року поліцейські виявили 276 кримінальних правопорушень (у 2017 році - 321 факт), передбачені ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

"У 173 кримінальних провадженнях за цією статтею 109 зловмисникам повідомлено підозри. З них 47 перебувають під вартою", - зазначив Аброськін.

У МВС назвали кількість постраждалих за рік українців від торгівлі людьми

Нагадаємо, поліція припинила діяльність злочинного угрупування, яке протягом останніх трьох років забезпечувало функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми з України. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Російській Федерації (РФ) перебувають 36 громадян України, які отримали статус тих, хто є жертвами торгівлі людьми.

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