У РФ перебуває 36 українців в статусі жертв торгівлі людьми

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Також в Таїланді двоє громадян України на 25 років позбавлені волі за перевезення наркотиків

У Російській Федерації (РФ) перебувають 36 громадян України, які отримали статус тих, хто є жертвами торгівлі людьми. Про це на заході Walk for Freedom повідомила замміністра соцполітики Наталія Федорович, передає кореспондент РБК-Україна.

"З 2016 року ми констатуємо факти втягнення українців у незаконну кримінальну діяльність. Це діяльність, коли громадян України втягували у працю кур'єрами у інших країнах, у РФ зокрема. Їм давали на продаж наркотики" - розповіла Федорович.

Також вона зазначила, що в Таїланді двоє громадян України на 25 років позбавлені волі за перевезення наркотиків.

"У РФ майже 30 громадян Украіни засуджені за торгівлю наркотиками. Крім того, 36 громадян Украіни у РФ отримали статус тих, хто є жертвами торгівлі людьми", - додала Федорович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними матеріалів заходу Walk for Freedom у світі нараховують від 27 до 45,8 млн. рабів. Щорічно 1,2 млн дітей потрапляють до рабства. Існують такі форми експлуатації: примусова праця, сексуальна експлуатація, втягнення до кримінальноі діяльності, торгівля органами, примусове жебрацтво, діти-солдати.

Додамо, сьогодні в Києві відбудеться мирна хода - глобальна щорічна акція з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який світова спільнота відзначає 18 жовтня.