Поліція затримала банду, яка вербувала українських моряків

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних

Поліція припинила діяльність злочинного угрупування, яке протягом останніх трьох років забезпечувало функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, до спецоперації були залучені правоохоронці Великобританії, Греції, Туреччини та Італії, а також Інтерпол та Європол.

У поліції повідомили, що було затримано п'ятьох людей, які вербували українських моряків для найму на роботу для перевезення нелегалів із Північної Африки в Європу.

"Моряки не розуміли того, що вони вчиняють злочин. У результаті, більше 250 громадян України наразі перебувають у в‘язницях Греції та Італії за контрабанду мігрантів", - зазначив глава Нацполіції Сергій Князєв.

Зловмисники пропонували українським громадянам від 2 до 4 тис. доларів за роботу у складі екіпажів турецьких суден, навчаючи їх управляти цими плавзасобами та навичкам морської навігації. В подальшому завербовані українці переправляли на цих плавзасобах до Греції та Італії нелегальних мігрантів.

Після отримання згоди на роботу від завербованих громадян члени злочинного угрупування організовували для них отримання паспортів для виїзду за кордон та купували авіаквитки. Також вони займалися супроводженням завербованих українців до аеропортів Києва, Одеси та Запоріжжя, звідки відправляли до Туреччини. На місці їх зустрічали інші учасники злочинної групи, які доставляли українців на плавзасоби та в подальшому навчали керувати ними.

У скоєнні цього кримінального правопорушення наразі підозрюються понад 30 громадян України (жителів Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Донецької та Херсонської областей). Також громадяни Туреччини та Російської Федерації.

П’ятеро з них вже затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Ще одному спільнику, мешканцю Маріуполя, який зараз перебуває на території Туреччини, підозру оголошено заочно.

Наразі тривають слідчі дії з метою ідентифікації інших учасників злочинної групи, оскільки усі зловмисники дотримувалися суворих правил конспірації.

Нагадаємо, двох затриманих у Чернігівській області торговців людьми, які хотіли вивезти трьох українок, взяли під варту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Російській Федерації (РФ) перебувають 36 громадян України, які отримали статус тих, хто є жертвами торгівлі людьми.