Поліція перекрила канал нелегальної міграції вихідців Південно-Східної Азії до ЄС

Фото: поліція (РБК-Україна)

У Києві виявили 25 громадян Республіки Бангладеш без будь-яких документів

У Києві викрили канал нелегальної міграції вихідців Південно-Східної Азії до Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Так, іноземні громадяни повідомили, що на територію України їх незаконно переправили з Російської Федерації. За свій нелегальний транзит до однієї з країн Західної Європи вони заплатили в середньому близько восьми тисяч доларів.

Як повідомляється, 25 громадян Республіки Бангладеш без будь-яких документів були виявлені одному зі столичних хостелів.

Зазначено, що іноземців передано до міграційної служби. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. У рамках цього провадження правоохоронці встановлюють організаторів каналу транзиту нелегальних мігрантів. Організаторам загрожує покарання – до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від торгівлі людьми за січень-листопад 2018 року постраждали 223 українців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Російській Федерації (РФ) перебувають 36 громадян України, які отримали статус тих, хто є жертвами торгівлі людьми.