Полиция переходит на усиленный режим на Пасху: где ждать проверки и патрули

В период Пасхальных праздников Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ее экипажи приближены к местам скопления людей, также могут осуществляться выборочные проверки.

"Наша ключевая задача - обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах", - подчеркнула она.

Гирдвилис добавила, что экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений. При необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки, исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей.

"В то же время мы подчеркиваем: в условиях военного положения угроза остается реальной, независимо от праздников или дат. Поэтому призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и способствовать полицейским в выполнении их обязанностей", - отметила пресс-секретарь Нацполиции.

Гирдвилис также призвала всех украинцев быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов - брошенных сумок, рюкзаков, чемоданов и т.д., сообщать о таких находках на 102.

Пасхальное перемирие

Напомним, 30 марта украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, предложит ли Украина стране-агрессору пасхальное перемирие и какие международные гарантии понадобятся для того, чтобы РФ "не использовала паузу для укрепления своих военных позиций".

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "четкой инициативы относительно пасхального перемирия" от украинского президента не прозвучало.