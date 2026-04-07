ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Полиция переходит на усиленный режим на Пасху: где ждать проверки и патрули

13:11 07.04.2026 Вт
2 мин
Какая ключевая задача Нацполиции на праздники?
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Полиция переходит на усиленный режим на Пасху: где ждать проверки и патрули Фото: полиция будет дежурить на Пасху возле мест скопления людей (facebook.com kharkivpolice)

В период Пасхальных праздников Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ее экипажи приближены к местам скопления людей, также могут осуществляться выборочные проверки.

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

"Наша ключевая задача - обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах", - подчеркнула она.

Гирдвилис добавила, что экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений. При необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки, исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей.

"В то же время мы подчеркиваем: в условиях военного положения угроза остается реальной, независимо от праздников или дат. Поэтому призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и способствовать полицейским в выполнении их обязанностей", - отметила пресс-секретарь Нацполиции.

Гирдвилис также призвала всех украинцев быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов - брошенных сумок, рюкзаков, чемоданов и т.д., сообщать о таких находках на 102.

Пасхальное перемирие

Напомним, 30 марта украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, предложит ли Украина стране-агрессору пасхальное перемирие и какие международные гарантии понадобятся для того, чтобы РФ "не использовала паузу для укрепления своих военных позиций".

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "четкой инициативы относительно пасхального перемирия" от украинского президента не прозвучало.

Отметим, Институт изучения войны при этом отметил, что Украина продолжает предлагать уступки и демонстрировать готовность к переговорам с РФ. Зато Кремль демонстрирует свою не заинтересованность в прекращении огня или переговорах о прекращении войны.

После этого, 1 апреля, страна-агрессор нанесла массированный удар по Украине более чем 700 "Шахедами", и Зеленский отметил, что именно это является "ответом" РФ на предложение о пасхальном перемирии.

Вчера, 6 апреля, Зеленский сообщил, что Киев передал Москве через американскую сторону предложение по энергетическому перемирию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пасха Национальная полиция
Новости
Статус "оперативный резерв" в "Резерв+": МОУ разъяснило, кого это касается и что означает
Статус "оперативный резерв" в "Резерв+": МОУ разъяснило, кого это касается и что означает
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света