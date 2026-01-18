Поліція України перейшла на посилений режим патрулювання: що потрібно знати

В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція України працює у посиленому режимі. Патрулі стежать за порядком, охороною об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
"В умовах відключення електроенергії поліція працює у посиленому режимі, збільшено кількість патрулів, які несуть службу цілодобово", - зазначили в Нацполіції.
Основні завдання правоохоронців:
Громадян просять без нагальної потреби не виходити вночі та мати при собі документи, що посвідчують особу.
"Також заборонено фото- та відеознімання роботи ППО, військових об’єктів та інших критично важливих місць. Шпигунство, колабораціонізм та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військових і техніки караються позбавленням волі від 3 до 15 років", - наголошують у відомстві.
Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про введення надзвичайної ситуації у сфері енергетики. Найскладніша ситуація наразі в Києві, де енергетичні об'єкти постраждали внаслідок кількох масованих ударів російських військ.
Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Києві, через оголошену надзвичайну ситуацію, поліція та рятувальні служби працюють у посиленому режимі. На вулицях столиці чергують близько 1000 поліцейських.
Ми писали, що МВС України повідомило, що послаблення комендантської години можливе в регіонах України, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.